6 Sonnenliegen gibt es auf dem Schlossplatz zwar keine, doch auch die Parkbänke laden bei den sommerlichen Temperaturen zum Entspannen ein. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 19 Grad: In Stuttgart ist am Sonntag ein Hauch von Sommer zu spüren. Viele Menschen zieht es nach draußen auf den Schlossplatz.











Nach den winterlichen Temperaturen in den vergangenen Tagen ist am Sonntag ein Hauch von Sommer in Stuttgart zu spüren. Am Mittag hat es zeitweise 19 Grad im Kessel. Viele Stuttgarter nutzen die Gelegenheit, um an ihrem freien Tag auf dem Schlossplatz etwas Sonne zu tanken.