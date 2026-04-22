Bei Talkmaster Jon Stewart: Überraschender Auftritt von Annalena Baerbock in der The Daily Show

Ein überraschender Gast bei Jon Stewarts "The Daily Show": Annalena Baerbock setzte sich als Präsidentin der UN-Generalversammlung für mehr Diplomatie ein und sorgte mit einem Thanksgiving-Vergleich sowie einem nachdrücklichen Kommentar zur deutschen Geschichte für Aufsehen.
Annalena Baerbock (45) spielt in Deutschland politisch aktuell keine große Rolle, doch in den USA war die frühere Bundesaußenministerin der Grünen am Montagabend ein gefragter Gast: In der Satiresendung "The Daily Show" saß die Politikerin knapp 20 Minuten lang Star-Moderator Jon Stewart (63) gegenüber - einem der einflussreichsten Politik-Satiriker Amerikas, dessen Show seit Jahrzehnten vor allem jüngere Zuschauer prägt. Baerbock wurde in ihrer Funktion als Präsidentin der UN-Generalversammlung eingeladen. Ein Amt, das sie seit September 2025 von New York aus ausübt.