Statt allein über den grünen Teppich zu schreiten, brachte Michael B. Jordan die ganze Verwandtschaft mit: Bei der Premiere seines neuen Netflix-Films "Swapped" stahlen vor allem seine Nichte und sein Neffe dem Oscarpreisträger die Show.
Familienangelegenheit auf dem roten Teppich: Michael B. Jordan (39) hat die Premiere seines neuen Animationsfilms "Swapped" am vergangenen Sonntag im Netflix Tudum Theater in Los Angeles zu einem ausgiebigen Familientreffen genutzt. Statt allein vor die Kameras zu treten, kam der Oscargewinner mit seinen engsten Angehörigen.