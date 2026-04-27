Statt allein über den grünen Teppich zu schreiten, brachte Michael B. Jordan die ganze Verwandtschaft mit: Bei der Premiere seines neuen Netflix-Films "Swapped" stahlen vor allem seine Nichte und sein Neffe dem Oscarpreisträger die Show.

Familienangelegenheit auf dem roten Teppich: Michael B. Jordan (39) hat die Premiere seines neuen Animationsfilms "Swapped" am vergangenen Sonntag im Netflix Tudum Theater in Los Angeles zu einem ausgiebigen Familientreffen genutzt. Statt allein vor die Kameras zu treten, kam der Oscargewinner mit seinen engsten Angehörigen.

Mit von der Partie: Mutter Donna, Bruder Khalid, Schwester Jamila Jordan-Theus, Schwager Reggie Theus sowie Neffe Lenox und Nichte Zorah Theus. Gerade die beiden Kinder zogen auf dem Teppich alle Blicke auf sich. Jordan posierte mit ihnen für Schnappschüsse, ließ sich fotografieren, wie er die Kleinen auf dem Arm trug, und fügte sich anschließend in die große Gruppenaufstellung mit der gesamten Familie. Für seinen Auftritt hatte sich der 39-Jährige in ein helles Outfit bestehend aus beigem Cardigan, beiger Hose und weißem Shirt geworfen.

Vom roten Teppich vor die Kamera

Die innige Verbindung zu seiner Nichte und seinem Neffen hat Jordan zuletzt schon professionell genutzt. Bereits Anfang April präsentierte der Schauspieler den ersten offiziellen Trailer zu "Swapped" gemeinsam mit den beiden. In dem kurzen Clip, den Netflix über seine Social-Media-Kanäle ausspielte, tritt Jordan vor dem eigentlichen Trailerstart auf und stellt das Material an der Seite der beiden Kinder vor.

Auf dem Teppich in Los Angeles waren neben der Familie auch jene Kolleginnen und Kollegen zu sehen, die mit Jordan vor dem Mikrofon standen. Co-Star Justina Machado erschien ebenso wie Camden Brooks, der die jüngere Version von Jordans Filmfigur Ollie spricht. Auch Regisseur Nathan Greno sowie die Drehbuchautoren Robert Snow und Christian Magalhaes ließen sich bei dem Termin blicken.

"Swapped" ist eine animierte Buddy-Komödie und feiert am 1. Mai seinen Start auf Netflix. Im Zentrum stehen ein kleines Waldwesen, dem Jordan seine Stimme leiht, und ein majestätischer Vogel, gesprochen von Juno Temple - in der Welt von "The Valley" eigentlich Erzfeinde. Durch einen plötzlichen Körpertausch sind die beiden gezwungen, gemeinsam ein wildes Abenteuer zu bestehen, während jeder buchstäblich in der Haut beziehungsweise im Federkleid des anderen steckt.

Für Jordan markiert "Swapped" einen besonderen Moment in seiner Karriere: Es ist laut "Deadline" seine erste Filmveröffentlichung, seit er Anfang dieses Jahres den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "Sinners" gewonnen hat.