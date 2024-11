Bei Streit von Ehemann angezündet: Frau aus Buxtehude in Krankenhaus gestorben

1 Eine 42-jährige Frau, die im niedersächsischen Buxtehude bei einem Streit von ihrem Ehemann angezündet worden war, ist rund einen Tag nach der Tat im Krankenhaus gestorben (Symbolfoto). Foto: imago/Ralph Peters/imago stock&people

Eine im niedersächsischen Buxtehude bei einem Streit von ihrem Ehemann angezündete 42-Jährige ist etwa einen Tag nach der Tat im Krankenhaus gestorben. Die Frau erlag laut Polizei ihren lebensgefährlichen Brandverletzungen.











Eine im niedersächsischen Buxtehude bei einem Streit von ihrem Ehemann angezündete 42-Jährige ist etwa einen Tag nach der Tat im Krankenhaus gestorben. Die Frau sei am Dienstagabend ihren lebensgefährlichen Brandverletzungen erlegen, teilte die Polizei in Stade am Mittwoch mit.

Ihr getrennt von ihr lebender 47-jähriger Ehemann hatte sie und sich selbst am Montag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit Benzin übergossen und angezündet. Der Mann starb vor Ort, die Frau wurde in eine Spezialklinik gebracht. Laut Polizei hatte es zwischen beiden zuvor eine Auseinandersetzung gegeben. Lesen Sie auch Paar lebte bereits seit längerer Zeit getrennt Nach Angaben der Ermittler war das Paar verheiratet, . Sie werteten die Tat als Mord. Wie es mit den Ermittlungen weitergeht, war wegen des Tods des mutmaßlichen Täters unklar. Die Polizei wollte ihre Ergebnisse nach Anschluss der Untersuchung der Staatsanwaltschaft vorlegen. Diese entscheidet über das weitere Vorgehen. Unsere Empfehlung für Sie Böblingen Geschossen und zugestochen: 18-Jähriger verletzt seine Mutter schwer Mit einer Luftdruckpistole und einer Stichwaffe griff der junge Mann seine Mutter an. Jetzt sitzt er wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei hatten Nachbarn wegen des Streits in der Wohnung den Notruf gewählt. Als sie einen Brand in der Wohnung bemerkten, brachen sie die Tür auf und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die schwerverletzte 42-Jährige. Diese hatte den Ermittlern zufolge offenbar noch versucht, sich im Badezimmer der Wohnung selbst zu löschen.