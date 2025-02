Bei Straßenkonzert in Bangalore: Polizei in Indien zieht Ed Sheeran den Stecker

1 Ed Sheeran bei einem Festival-Auftritt im Mai 2024 in Kalifornien. Foto: Daniel DeSlover/ZUMA Press Wire/ddp images

Ed Sheeran ist für seine unerwarteten Straßenmusik-Auftritte bekannt: In der indischen Millionenstadt Bangalore stieß diese Angewohnheit des Musikstars bei einem Polizisten jedoch auf wenig Gegenliebe.











Link kopiert



Die indische Polizei hat am Sonntag die Pläne von Weltstar Ed Sheeran (33) durchkreuzt. Der britische Musiker ist derzeit auf Tour durch Indien. In der Millionenstadt Bangalore wollte er seine Fans mit einem Straßenkonzert auf einer belebten Straße der Metropole überraschen. Doch ein Polizist zeigte sich davon äußerst unbeeindruckt und zog dem Musikstar einfach den Stecker, während er seinen Hit "Shape of You" für sein Publikum auf der belebten Church Street performte.