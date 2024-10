Bei Stefan Raab: Frauke Ludowig ist die neue Spielleiterin

1 Stefan Raab begrüßt am Mittwoch Frauke Ludowig als seine Spielleiterin bei "Du gewinnst hier nicht die Million!". Foto: imago/Future Image / Robert Schmiegelt / RTL / Raab Entertainment / Bene Müller

Die RTL-Moderatorin Frauke Ludowig schlüpft am Mittwoch in die Rolle der Spielleiterin bei "Du gewinnst hier nicht die Million!". Damit führt sie an der Seite von Stefan Raab als dessen Gastmoderatorin durch die neue Show auf RTL+.











Die RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (60) ist die neue Spielleiterin bei Stefan Raab (58). Wie der Sender am Mittwoch bekannt gab, wird Ludowig Raab und dessen Kontrahenten in der Show "Du gewinnst hier nicht die Million!" am 23. Oktober ab 20:10 Uhr auf RTL+ in den Spielrunden durch die Challenges führen. Dabei trifft sie mit Stefan Raab auf einen guten alten Bekannten - und macht bereits im Vorfeld direkt klar, wer ab sofort das Sagen hat.