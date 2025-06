Bei starken Rauchern: Kassen sollen künftig Lungenkrebs-Früherkennung bezahlen

1 Um Lungenkrebs frühzeitig zu erkennen, sollen starke Raucher bald die Vorsorge von der Krankenkasse übernommen bekommen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Kahnert

Die Lungenkrebs-Früherkennung bei starken Raucherinnen und Rauchern soll ab April 2026 Kassenleistung werden. Ziel ist es, eine Krebserkrankung frühzeitig zu erkennen.











Die Lungenkrebs-Früherkennung bei starken Raucherinnen und Rauchern soll ab April 2026 Kassenleistung werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Kassen, Ärzten und Krankenhäusern beschloss am Mittwoch in Berlin das Screening-Angebot als neue Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Ziel ist es, eine Krebserkrankung frühzeitig zu erkennen, eine zeitnahe Behandlung zu ermöglichen und so die Überlebenschancen der Betroffenen zu erhöhen.