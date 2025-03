Bei Staatsbesuch in Finnland: 140 Jahre nicht getragen: Königin Mary glänzt mit besonderem Schmuck

Für den zweitägigen Staatsbesuch des dänischen Königspaares in Finnland hatte Königin Mary ein paar ganz besondere Stücke im Gepäck. Sie präsentierte bei einem Galadinner im Präsidentenpalast von Helsinki Schmuck, der schon seit mehr als 140 Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen war.

Im Rahmen ihres Staatsbesuches sind König Frederik X. (56) und Königin Mary (53) am 4. März vom finnischen Präsidenten Alexander Stubb (56) und seiner Frau Suzanne (55) zu einem Galadinner im Präsidentenpalast in Helsinki empfangen wurden. Die dänische Monarchin führte dabei historischen Schmuck vor.

Golddiadem mit elf Edelsteinen aus dem 19. Jahrhundert

Die Monarchin erschien in einer bodenlangen Robe von Jesper Høvring. Schon häufig trug sie Kreationen des dänischen Designers. Auch das Abendkleid mit Blumenstickerei hatte sie bereits zu einem Anlass gewählt. 2019 trug sie es zum Neujahrsempfang. Nun veredelte sie das luxuriöse Kleid auf besondere Weise.

Auf seinem Instagram-Account machte das Königshaus auf die glanzvollen Schmuckstücke aufmerksam: "Während des Staatsbesuchs in Finnland hat sich Ihre Majestät die Königin unter anderem für zwei besondere historische Schmuckstücke entschieden. Beim Gala-Dinner in Helsinki trägt die Königin das Golddiadem von Königin Caroline Amalie mit antiken Edelsteinen sowie das Armband von Prinzessin Vilhelmine Marie mit Vesuvstein." Dazu wurde betont: "Es ist Schmuck, der seit über 140 Jahren nicht mehr getragen wurde."

Das Diadem wurde um 1820 für Caroline Amalie (1796-1881), die Frau von König Christian VIII. (1786-1848), geschaffen. Die elf gerahmten Edelsteine sammelte er während der Italienreise des Paares in den Jahren 1819 bis 1821, bei der die beiden Rom und die antiken Ausgrabungen in Pompeji besuchten. Das Armband von Prinzessin Wilhelmine (1808-1891) erwarb der spätere König Friedrich VII. (1808-1863) während einer Reise im Jahr 1828 erworben - kurz vor der Hochzeit.

Beide Schmuckstücke sind Teil der königlichen Sammlung und werden normalerweise in der Schatzkammer von Schloss Rosenborg ausgestellt.

17 Termine in zwei Tagen

Der Staatsbesuch von Königin Mary und König Frederik in Finnland ist auf zwei Tage angesetzt. Am 4. und 5. März stehen ingessamt 17 Programmpunkte auf dem Plan. Zum Abschluss am Mittwoch sollen etwa das Museum of Modern Art und die Aalto-Universität besucht werden. Das Königspaar reiste jedoch schon früher an und unternahm mit dem Präsidentenehepaar am Montag einen Ausflug nach Lappland. Die vier machten eine Skilanglauftour und unternahmen eine Renntierschlittenfahrt.