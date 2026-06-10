Bei Staatsbankett für Steinmeier: Kronprinzessin Amalia trägt Máximas Hochzeitsdiadem

Prinzessin Amalia der Niederlande setzte beim Staatsbankett für Bundespräsident Steinmeier auf einen besonderen Kopfschmuck: Die Kronprinzessin trug das Hochzeitsdiadem ihrer Mutter Königin Máxima aus dem Jahr 2002 - allerdings nicht zum ersten Mal.
Beim niederländischen Staatsbankett zu Ehren von Deutschlands Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (70) und seiner Ehefrau Elke Büdenbender (64) setzte Kronprinzessin Amalia (22) auf eine Mischung aus Moderne und Nostalgie: Die Thronfolgerin erschien im Königlichen Palast in Amsterdam in einem hellblauen Abendkleid - und trug dazu ein besonderes Schmuckstück: das Hochzeitsdiadem ihrer Mutter, Königin Máxima (55).