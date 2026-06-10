Bei Staatsbankett für Steinmeier: Kronprinzessin Amalia trägt Máximas Hochzeitsdiadem

Prinzessin Amalia der Niederlande setzte beim Staatsbankett für Bundespräsident Steinmeier auf einen besonderen Kopfschmuck: Die Kronprinzessin trug das Hochzeitsdiadem ihrer Mutter Königin Máxima aus dem Jahr 2002 - allerdings nicht zum ersten Mal.

Beim niederländischen Staatsbankett zu Ehren von Deutschlands Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (70) und seiner Ehefrau Elke Büdenbender (64) setzte Kronprinzessin Amalia (22) auf eine Mischung aus Moderne und Nostalgie: Die Thronfolgerin erschien im Königlichen Palast in Amsterdam in einem hellblauen Abendkleid - und trug dazu ein besonderes Schmuckstück: das Hochzeitsdiadem ihrer Mutter, Königin Máxima (55).

Die hellblaue Robe stammt von Designerin Rachel Gilbert und fiel vor allem durch aufwendige Applikationen am Ausschnitt auf, die wie funkelnde Schmuckbroschen wirkten. Dazu kombinierte Amalia das traditionelle dunkelorange Ordensband des Königshauses.

Máxima trug das Diadem 2002 zur Hochzeit

Ihre blonden Haare trug die Kronprinzessin halb nach hinten gesteckt, halb offen. Für besonderen Glamour und einen Funken Nostalgie sorgte das Diadem, das Máxima 2002 bei ihrer Hochzeit mit König Willem-Alexander (59) getragen hatte. Máxima ließ die Tiara für ihre Hochzeit im Jahr 2002 aus historischen Elementen des niederländischen Königshauses zusammenstellen. Die verwendeten diamantbesetzten Sternbroschen stammen sogar aus dem Jahr 1879 und gehörten einst Königin Emma.

Für Amalia hat das Schmuckstück ebenfalls eine besondere Bedeutung: Bereits bei ihrem ersten Tiara-Auftritt zum 18. Geburtstag der norwegischen Prinzessin Ingrid Alexandra im Jahr 2022 entschied sie sich für das Diadem ihrer Mutter. Zudem trug sie es 2024 beim Staatsbankett für den portugiesischen Präsidenten.

Máxima setzt auf Kleid mit besonderer Bedeutung

Königin Máxima griff beim Staatsbankett für Steinmeier auf ein besonderes Kleid zurück: Sie entschied sich für eine Robe, die sie bereits am Prinsjesdag 2015 getragen hatte. Das Design ist von der berühmten Japanischen Halle im Schloss Huis ten Bosch inspiriert - eine passende Wahl, da Japans Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako kommende Woche zu einem offiziellen Staatsbesuch in den Niederlanden erwartet werden.

Die aufwendig von Hand gemalten und gestickten Muster greifen Motive aus den Wandverzierungen der historischen Räumlichkeiten auf. Besonders bedeutend ist die Robe auch deshalb, weil Máxima sie für ihr offizielles Staatsporträt auswählte. Dazu kombinierte die Königin das Saphir-Inthronisationsdiadem.

Neben dem Königspaar und der Thronfolgerin nahmen am Staatsbankett auch Prinz Constantijn sowie zahlreiche weitere Ehrengäste teil. Laut der Zeitung "Algemeen Dagblad" standen auf dem Menü unter anderem Wolfsbarsch mit Tomatensalat, eine Consommé von weißem Spargel mit Kamille sowie Kalbstournedos mit Rotweinjus, Romanesco, grünen Bohnen, Karotten und einer mit Trüffeln gefüllten Kartoffel. Zum Dessert wurde eine Schokoladentartelette mit Sahne und dunklen Kirschen serviert.

Bundespräsident Steinmeier ist noch bis zum 11. Juni gemeinsam mit seiner Frau zum Staatsbesuch in den Niederlanden unterwegs.