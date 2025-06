37-Jährige kracht mit Auto in Büro eines Bestattungshauses

Unfall in Sindelfingen

1 Ein VW landete im Büroraum eines Sindelfinger Bestattungsunternehmens. Foto: SDMG

Ein missglücktes Wendemanöver hat am Donnerstag in Sindelfingen zu einem Unfall mit hohem Schaden geführt. Eine 37-Jährige verlor die Kontrolle über ihren Wagen und krachte in das Schaufenster eines Bestattungsunternehmens.