So viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie seit über 20 Jahren nicht mehr wollten erleben, wie Sarah Engels beim nationalen ESC-Vorentscheid triumphierte. Besonders die Marktanteile in der jüngeren Zielgruppe dürften den Verantwortlichen bei ARD und SWR zusagen.
Sarah Engels (33) fährt zum Eurovision Song Contest nach Wien. Den Sieg der ehemaligen "Deutschland sucht den Superstar"-Zweitplatzierten verfolgten am Samstagabend im Schnitt 18,1 Prozent des deutschen Fernsehpublikums, meldet der Südwestrundfunk (SWR). Das bedeutet für das Format die beste Einschaltquote seit dem Jahr 2002. In absoluten Zahlen schalteten im Schnitt 3,651 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um Engels' Siegersong "Fire" und die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu hören.