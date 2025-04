Bei sieben Grad: Auf dem Empire State Building: Sängerin Kesha zieht blank

1 US-Sängerin Kesha auf dem Empire State Building in New York City. Foto: Anthony Behar/ddp USA/ddp

Bei nur sieben Grad Celsius posierte Kesha in knappen Shorts auf der Aussichtsplattform des Empire State Buildings. Der freizügige Auftritt sollte ihr kommendes Album "Period" bewerben.











Link kopiert



Kesha (38) hat am Donnerstag mit einem aufsehenerregenden Auftritt auf dem Empire State Building in New York City für Schlagzeilen gesorgt. Die Sängerin präsentierte sich auf der Aussichtsplattform im 86. Stock des ikonischen Wolkenkratzers in einem äußerst knappen Outfit - und das trotz kühler Temperaturen von etwa sieben Grad Celsius.