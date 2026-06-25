Reese Witherspoon hat ihre Beziehung zum deutschen Finanzier Oliver Haarmann lange unter Verschluss gehalten. Bei einer Premiere in New York zeigte sich die Schauspielerin nun erstmals offiziell mit ihrem neuen Partner.

Reese Witherspoon (50) hat ihren neuen Partner erstmals einem großen Publikum präsentiert. Bei der Premiere der Serie "Elle" in New York erschien die Schauspielerin an der Seite von Oliver Haarmann (58) auf dem roten Teppich. Es war der erste gemeinsame Auftritt des Paares vor laufenden Kameras - begleitet wurde Witherspoon zudem von ihrem Sohn Deacon Phillippe (22).

Lange privat gehaltene Liebe Die Beziehung zu dem deutschen Finanzier hatte Witherspoon bislang vor der Öffentlichkeit verborgen. Bereits seit 2024 sollen die beiden ein Paar sein, wie die "Daily Mail" berichtet. Ausgerechnet beim Start der Prequel-Serie zu ihrer Kult-Komödie "Natürlich blond" aus dem Jahr 2001 entschied sich die Schauspielerin nun für den großen Schritt in die Öffentlichkeit.

Verliebte Blicke inklusive: Witherspoon schaute ihren Partner immer wieder verzückt an, Händchen haltend blieben die beiden den ganzen Abend dicht beieinander. Für ihren Auftritt hatte die Gründerin der Medienfirma Hello Sunshine ein rosafarbenes, halbtransparentes Spitzenkleid mit schulterfreiem Schnitt und kurzen, luftigen Ärmeln gewählt. Ihr Partner trug zum dunklen Anzug eine Krawatte im selben Farbton, während Sohn Deacon zum dunklen Zweiteiler einen Fuchsia-Ton wählte.

Bewegte Jahre hinter sich

Mit Haarmann ist Witherspoon nach dem überraschenden Ehe-Aus mit Jim Toth (55) im Jahr 2023 zusammengekommen. Die Ehe mit dem früheren Manager der Agentur Creative Artists Agency hatte zwölf Jahre gehalten. Zuvor war Witherspoon von 1999 bis 2006 mit ihrem "Eiskalte Engel"-Kollegen Ryan Phillippe (51) verheiratet gewesen. Aus dieser Ehe stammen Deacon und Ava Philippi (26).

Die Romanze mit Haarmann wurde der "Daily Mail" zufolge erstmals im Juli 2024 bekannt - knapp ein Jahr, nachdem Witherspoon und Toth, die den heute 13-jährigen Sohn Tennessee haben, ihre Scheidung abgeschlossen hatten. Eingereicht hatte sie die Schauspielerin im April 2023, nur eine Woche nach der Trennungsankündigung in den sozialen Medien und wenige Tage nach dem zwölften Hochzeitstag.

In ihrem damaligen Statement hieß es: "Mit sehr viel Sorgfalt und Bedacht haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen." Man gehe "mit tiefer Liebe, Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt für alles, was wir gemeinsam geschaffen haben", weiter.