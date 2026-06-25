Reese Witherspoon hat ihre Beziehung zum deutschen Finanzier Oliver Haarmann lange unter Verschluss gehalten. Bei einer Premiere in New York zeigte sich die Schauspielerin nun erstmals offiziell mit ihrem neuen Partner.
Reese Witherspoon (50) hat ihren neuen Partner erstmals einem großen Publikum präsentiert. Bei der Premiere der Serie "Elle" in New York erschien die Schauspielerin an der Seite von Oliver Haarmann (58) auf dem roten Teppich. Es war der erste gemeinsame Auftritt des Paares vor laufenden Kameras - begleitet wurde Witherspoon zudem von ihrem Sohn Deacon Phillippe (22).