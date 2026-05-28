Tom Hardy soll am Set der Gangster-Serie "MobLand" für Ärger gesorgt haben. Ließ er wirklich die gesamte Produktion warten, wie ein Insider behauptet?
Schon vor einigen Tagen berichteten US-Branchenmedien, dass Superstar Tom Hardy ("Mad Max: Fury Road", 48) bei der Serie "MobLand - Familie bis aufs Blut" möglicherweise gefeuert wurde. Das wäre überraschend, erwies sich "MobLand" doch beim Streamingdienst Paramount+ nach dem Start 2025 als großer Erfolg. Jetzt liefert das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" weitere Details darüber, was angeblich am Set der Gangster-Serie vorgefallen ist - und die Verantwortlichen so erzürnt hat, dass sie ihren Hauptdarsteller rausschmeißen.