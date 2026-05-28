Tom Hardy soll am Set der Gangster-Serie "MobLand" für Ärger gesorgt haben. Ließ er wirklich die gesamte Produktion warten, wie ein Insider behauptet?

Schon vor einigen Tagen berichteten US-Branchenmedien, dass Superstar Tom Hardy ("Mad Max: Fury Road", 48) bei der Serie "MobLand - Familie bis aufs Blut" möglicherweise gefeuert wurde. Das wäre überraschend, erwies sich "MobLand" doch beim Streamingdienst Paramount+ nach dem Start 2025 als großer Erfolg. Jetzt liefert das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" weitere Details darüber, was angeblich am Set der Gangster-Serie vorgefallen ist - und die Verantwortlichen so erzürnt hat, dass sie ihren Hauptdarsteller rausschmeißen.

Erschien Tom Hardy zu spät am Set? Hardy habe sich laut des Berichts über Stunden hinweg geweigert, seinen Trailer zu verlassen und vor die Kameras zu treten. "Er ließ den Cast warten - ein reines Machtspiel. Pierce Brosnan, Helen Mirren und andere warten zu lassen, ist - da würde ich wetten - beruflicher Selbstmord", verriet eine namentlich nicht genannte Quelle dem Branchenblatt.

Dieses Verhalten habe "die Produzenten derart verunsichert, dass sie nun Hardys Zukunft überdenken", fügte der Insider noch hinzu.

Schon vor einigen Tagen hatten US-Branchenmedien über Probleme am "MobLand"-Set berichtet. Dabei meldeten "Variety" und "Deadline", Hardy sei schon gefeuert. Der "Hollywood Reporter" vernahm indes aus Produktionskreisen, dass der finale Schritt noch nicht vollzogen sei.

Probleme beim Dreh von "Mad Max: Fury Road"

Hardy gilt als notorisch schwierig am Set. Bei der Produktion des Erfolgsfilms "Mad Max: Fury Road" geriet er etwa laut Regisseur George Miller (81) wiederholt mit Charlize Theron (50) aneinander. Grund soll auch hier Unpünktlichkeit Hardys gewesen sein.

Die Serie "MobLand - Familie bis aufs Blut" spielt im Londoner Gangstermilieu. Hardy verkörpert Problemlöser Harry Da Souza, der für die Gangsterfamilie von Conrad (Pierce Brosnan, 73) und Maeve Harrigan (Helen Mirren, 80) Hindernisse aus dem Weg räumt.

Die zweite Staffel von "MobLand" ist bereits abgedreht und wird definitiv mit Hardy erscheinen. Eine dritte Staffel ist noch nicht offiziell bestätigt, doch laut des Berichts des "Hollywood Reporter" ist ein Drehstart für September dieses Jahres angedacht.