1 Auf 10 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden nach einem Autobrand im Kreis Ludwigsburg. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Ein Chrysler, der zwischen Hemmingen und Schwieberdingen unterwegs ist, fängt plötzlich an zu rauchen. Der 43-jährige Fahrer verlässt seinen Wagen gerade noch rechtzeitig.















Auf der Landstraße zwischen Hemmingen und Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ist am späten Sonntagabend ein Chrysler urplötzlich in Flammen aufgegangen. Der 43-jährige Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem Wagen retten. Gegen 23.45 Uhr hatten Autofahrer, die hinter dem Fahrzeug fuhren, Rauch bemerkt, kurze Zeit darauf schlugen Flammen aus dem Unterboden.

Der 43-Jährige stellte sein Auto am Fahrbahnrand ab und stieg aus. Der Chrysler rollte noch ein paar Meter weiter und in eine Böschung, dann stand er komplett in Flammen. Obwohl die Feuerwehr schnell da war, brannte der Wagen aus. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 10 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.