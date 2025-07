Bei Schottland-Besuch: Trump feiert König Charles: Lästert er gleichzeitig über Prinz Harry?

Viele Royal-Fans sind sich sicher: US-Präsident Donald Trump (79) hat sich eine Spitze gegen Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) erlaubt, als er Komplimente an die restliche Königsfamilie verteilte. Trump war gerade in Schottland, wo er unter anderem seinen neuen Golfplatz eröffnete.

Während seines Besuchs äußerte sich Donald Trump Medienberichten zufolge auch über das britische Königshaus. Er habe König Charles (76), Königin Camilla (78) "und alle anderen" kennengelernt. "Ich habe viele Mitglieder der Familie getroffen. Sie sind großartige Menschen. Sie sind wirklich großartige Menschen", so Trump und fügte hinzu: "Und in diesem Sinne denke ich, dass das Vereinigte Königreich sehr viel Glück hat, denn es könnte auch Menschen geben, die nicht so toll sind. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber es könnte auch Menschen geben, die es nicht sind."

Hat Trump über Meghan und Harry gelästert?

Obwohl Trump den Herzog und die Herzogin von Sussex nicht namentlich erwähnt, gab es in den sozialen Medien schnell Spekulationen, dass seine Worte Prinz Harry und Herzogin Meghan galten. Die beiden waren 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und in die USA gezogen.

"Ich liebe es, wie Präsident Trump Prinz Harry und Meghan Markle kritisiert", schrieb ein Nutzer auf X. Andere kommentierten: "Er ist der Beste darin, Seitenhiebe zu verteilen!" oder: "Trump hat kein Problem damit, sie öffentlich anzugehen."

Donald Trump gilt schon lange als Fan der britischen Königsfamilie und wird im September zu seinem zweiten Staatsbesuch nach Großbritannien zurückkehren. Den Sussexes steht der US-Präsident weniger freundlich gegenüber. Im Rahmen einer Klage rund um das US-Visum von Prinz Harry hatte Trump etwa im Februar erklärt, dass er kein Interesse daran habe, Harry abzuschieben. "Das möchte ich nicht tun", erklärte er der "New York Post". "Ich werde ihn in Ruhe lassen." Der Grund: "Er hat genug Probleme mit seiner Frau. Sie ist schrecklich", so der 79-Jährige: "Der arme Harry wird an der Nase herumgeführt."