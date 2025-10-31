Nicht Ex-Paare, sondern Eltern-Kind-Duos müssen jetzt Challenges meistern: Das Reality-Format "Prominent getrennt" bekommt mit "Prominent verwandt" ein Spin-off. Mit Nico und Thorsten Legat steht auch schon die erste Paarung fest.

Die Reality-TV-Sendung "Prominent getrennt" bekommt 2026 ein Spin-off auf RTL+: In "Prominent verwandt" müssen sich dieses Mal Söhne und Töchter mit Mutter oder Vater als starkes Team beweisen. Während im Original einige Ex-Paare noch Spannungen aus der Vergangenheit zu klären haben, sollen auch im Ableger nicht alle Duos das beste Verhältnis haben.

Laut einer Ankündigung heißt es zu den Konstellationen: "Während zwischen einigen Teams enge Bande bestehen, haben andere noch etwas zu klären." Jahrelanger Kontaktabbruch, Streit oder ungelöste Spannungen sollen zwischen einigen der Teilnehmenden stehen. Ein Team mit brisanter Vergangenheit wurde für das Spin-off bereits angekündigt.

Vater-Sohn-Duo mit gemeinsamer Reality-Erfahrung

Dschungelcamp-Ikone Thorsten Legat (56) wird sich mit Sohn Nico (27) den Challenges stellen. Die beiden lieferten sich bereits mehrmals öffentliche Auseinandersetzungen. Nach Nicos fragwürdigem Verhalten bei "Temptation Island" und "Prominent getrennt" hatte sich sein Vater kurzzeitig auch von ihm distanziert. Im vergangenen Jahr nahmen sie gemeinsam an "Das große Promi-Büßen" teil. Nach seiner Therapie will Nico mit seinem Vater nun ein starkes Team bilden und um die Gewinnsumme kämpfen.

"Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" gibt es seit 2022. In diesem Jahr wurde die vierte Staffel gezeigt. In der Sendung müssen getrennte Promi-Paare in einer Villa gemeinsam leben und in verschiedenen Spielen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro antreten. Bestenfalls sollen sie zudem in Aussprachen ein versöhnliches Ende für ihre Ex-Beziehung finden.