Nicht Ex-Paare, sondern Eltern-Kind-Duos müssen jetzt Challenges meistern: Das Reality-Format "Prominent getrennt" bekommt mit "Prominent verwandt" ein Spin-off. Mit Nico und Thorsten Legat steht auch schon die erste Paarung fest.
Die Reality-TV-Sendung "Prominent getrennt" bekommt 2026 ein Spin-off auf RTL+: In "Prominent verwandt" müssen sich dieses Mal Söhne und Töchter mit Mutter oder Vater als starkes Team beweisen. Während im Original einige Ex-Paare noch Spannungen aus der Vergangenheit zu klären haben, sollen auch im Ableger nicht alle Duos das beste Verhältnis haben.