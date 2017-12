Bei Renningen im Kreis Böblingen Mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Von red 25. Dezember 2017 - 18:56 Uhr

Schlimmer Unfall im Kreis Böblingen: Aus noch unbekannter Ursache gerät ein 78-Jähriger mit seinem Wagen in den Gegenverkehr – mehrere Menschen werden bei einem Zusammenstoß verletzt.





Renningen - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Renningen (Kreis Böblingen) sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein 78-Jähriger war mit seinem Opel auf der B 295 kurz nach der Einmündung zur K 1015 Höhe Renningen aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Montag mitteite. Der Mann war aus Richtung Weil der Stadt kommend in Richtung Leonberg unterwegs.

Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser

Er streifte zunächst den Audi eines 73-jährigen, der in Richtung Weil der Stadt mit seinem Fahrzeug unterwegs war und noch nach rechts ausweichen konnte. Die nachfolgende 76-jährige Fahrerin eines VW konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal mit dem Fahrzeug des 78-jährigen zusammen. Der 78-jährige und seine 75 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt, die Fahrerin des VW und deren 77 Jahre alter Ehemann wurden leicht verletzt.

Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 295 zwischen den Anschlussstellen K 1015 und B 464 voll gesperrt werden. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.