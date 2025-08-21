Bei Rennen in York: Königin Camilla unterbricht Sommerurlaub für Trip ohne König Charles

Königin Camilla gilt als leidenschaftlicher Fan von Pferderennen. Jetzt stattet die 78-Jährige ohne ihren Ehemann König Charles einem Renn-Event in York einen Besuch ab.
Gerade erst starteten König Charles (76) und Ehefrau Königin Camilla (78) in ihren traditionellen Sommerurlaub auf Schloss Balmoral in Schottland. Doch schon am Donnerstag reiste Camilla wieder ab, um der nordenglischen Stadt York einen Besuch abzustatten - ohne ihren Gatten König Charles. Unter anderem sah sich die Königin vor Ort ein Pferderennen an, wie "The Mirror" berichtet.