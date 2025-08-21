Bei Rennen in York: Königin Camilla unterbricht Sommerurlaub für Trip ohne König Charles

Königin Camilla gilt als leidenschaftlicher Fan von Pferderennen. Jetzt stattet die 78-Jährige ohne ihren Ehemann König Charles einem Renn-Event in York einen Besuch ab.

Gerade erst starteten König Charles (76) und Ehefrau Königin Camilla (78) in ihren traditionellen Sommerurlaub auf Schloss Balmoral in Schottland. Doch schon am Donnerstag reiste Camilla wieder ab, um der nordenglischen Stadt York einen Besuch abzustatten - ohne ihren Gatten König Charles. Unter anderem sah sich die Königin vor Ort ein Pferderennen an, wie "The Mirror" berichtet.

Königin Camilla besucht Pferderennen

Königin Camilla besuchte in York das jährliche Ebor Festival. Im dortigen Rennen des Tages, dem EBF Henry Cecil Galtres Stakes, liefen gleich zwei Pferde, die ihr und König Charles gehören. Die Königin gilt als leidenschaftlicher Fan von Pferderennen und strahlte sichtlich, als sie in einem hellblauen Mantel über einem Blumenkleid und mit cremefarbenem Hut mit breiter Krempe bei dem Event eintraf.

Vor Ort traf die englische Königin lokale Würdenträger und enthüllte eine Gedenktafel für die Juddmonte International Stakes. Das Rennen in York war von den Longines World Racing Awards zum "besten Rennen der Welt" 2024 gekürt worden. Auch einen neu renovierten Teil der Rennstrecke weihte Camilla während ihres royalen Besuchs feierlich ein.

König und Königin verbringen ihren Sommerurlaub auf Schloss Balmoral

Nach einem Rundgang über das Gelände begab sich die 78-Jährige dann in die königliche Loge, wo sie mit einem Fernglas in der Hand das Geschehen verfolgte. Ihre Pferde Rainbows Edge und Aeolian Chancen hatten hier Chancen auf den Sieg.

König Charles war indes zu Beginn der Woche auf seiner Sommerresidenz Schloss Balmoral eingetroffen. Der Monarch wurde dort von einer Ehrengarde sowie einem Shetlandpony namens Corporal Cruachan IV. feierlich in Empfang genommen.

Das Pony verhielt sich bei der Begrüßung des Königs ausgesprochen vorbildlich - was in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall war. Einmal knabberte Corporal Cruachan IV. schon am Blumenstrauß der 2022 verstorbenen Queen oder hinterließ in ihrem Beisein einige Pferdeäpfel. Bilder der Begrüßung des Königs teilte der Palast auf dem offiziellen Instagram-Account der Royal Family.