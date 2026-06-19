Bei Rekordtemperaturen: Southside-Festival geht nach Unwetter-Unterbrechung weiter

Dunkle Wolken stoppen eines der größten Rockfestivals Deutschlands. Doch Veranstalter und Zehntausende Besucher lassen sich nicht unterkriegen. Einige Konzerte fallen aus.
Neuhausen ob Eck - Nach einer wetterbedingten Unterbrechung wird das Southside-Festival im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck fortgesetzt. Die Campingplätze seien wieder geöffnet, das Festivalgelände werde gegen 21.45 Uhr erneut für Besucher freigegeben und das Bühnenprogramm fortgesetzt, teilten Veranstalter und Polizei mit.