Felix von Jascheroff (42) will mit gutem Beispiel vorangehen und hat sich an diesem Montag ein Organspende-Tattoo stechen lassen. Die Aktion wurde live im RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12" begleitet.

Tattoo-Profi bleibt entspannt

"Ich habe ja schon so viel erlebt bei 'Punkt 12', aber Live-Tattoos hatten wir hier noch nie", zeigt sich Moderatorin Katja Burkard (60) in einer Instagram-Story beeindruckt von Felix von Jascheroffs "tollem und tapferen" Einsatz. Der ist in dem Clip auf der Tattoo-Liege zu sehen. Das Motiv wurde auf der Rückseite seines Oberarmes gestochen. In der Sendung vom 28. April erklärt der Schauspieler, der bereits zahlreiche Tattoos hat, beim Präsentieren des Ergebnisses entspannt: "Alles gut, ich habe nichts gemerkt."

Laut "Organspende-info.de" gilt das Organspende-Tattoo, das zwei Halbkreise zeigt, die zu einem Ganzen ergänzt werden, als persönliches Statement und Symbol zur Bereitschaft zur Organspende. Rechtlich ist es nicht bindend und ersetzt keinen Organspendeausweis.

"GZSZ"-Schauspieler von Jascheroff kam in die Sendung in Begleitung von Kollegin Lara Dandelion Seibert. Die beiden Serien-Darsteller thematisieren aktuell Organ- und Gewebespende in ihren Rollen. In "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (montags bis freitags, 19:40 Uhr bei RTL) braucht Clara, Tochter von John (von Jascheroff) und Zoe (Seibert), eine Leberspende.

"Diese Geschichte zeigt, wie tief Organ- und Gewebespende bzw. die Frage nach einer Lebendspende in das Leben der Betroffenen eingreift - und wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen, da es Leben retten kann", sagt die Zoe-Darstellerin in einem Statement. Diese Story habe ihn als Vater "schon beim ersten Lesen der Drehbücher persönlich sehr berührt", erklärt Felix von Jascheroff. "Ich hoffe, dass wir damit Menschen ermutigen, sich mit dem Thema Organ- und Gewebespende auseinanderzusetzen. Denn jede und jeder könnte einmal darauf angewiesen sein und dann muss es schnell gehen."