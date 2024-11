Bei Pulverdingen: Mehrere Tonnen Kupferkabel aus Umspannwerk verschwunden

1 Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf 100 000 Euro belaufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Banneyer

Unbekannte haben den Zaun des Umspannwerks bei Pulverdingen zerschnitten und anschließend mehrere Tonnen Kupferkabel mitgehen lassen. Die Polizei hofft nun, dass Zeugen etwas beobachtet haben – zum Beispiel einen Lastwagen.











Link kopiert



Unbekannte haben im Oktober in großem Stil Kupferkabel vom Gelände des Umspannwerks bei Pulverdingen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, verschwanden zwischen dem 11. Oktober und dem 4. November mehrere Tonnen Material im Gesamtwert von gut 100 000 Euro. Die Diebe hatten den Zaun in der Nähe eines Zugangstors zerschnitten und sich so Zutritt verschafft. Sie nahmen an die 850 Meter Kabel mit, die sie wohl zuvor mit einer Säge in kleinere Stücke zerteilten.