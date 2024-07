Bei Promo für Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman und Ryan Reynolds begeistern in koreanischer Tracht

Am 24. Juli kommt "Deadpool & Wolverine" in die Kinos. Hugh Jackman (55) und Ryan Reynolds (47) werden dann erneut ihre ikonischen Superhelden-Charaktere verkörpern. Für einen Auftritt in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul haben die beiden am Donnerstag (4. Juli) ihre Superhelden-Anzüge gegen besondere Outfits getauscht.

Fotos einer Pressekonferenz im Four Seasons Seoul zeigen die beiden Hollywoodstars in traditioneller koreanischer Kleidung. Jackman trug eine gemusterte Variante in Gelb, während Reynolds eine rote Variante des ärmellosen Umhangs präsentierte. Beide trugen die Tracht über ihrer normalen Kleidung. Auch der Regisseur des Films, Shawn Levy (55), schloss sich den beiden an und zeigte sich auf der Bühne in einer blauen Tracht.

Bei Instagram verriet Reynolds, dass die drei bereits einen Tag zuvor ein besonderes Erlebnis in Seoul hatten. "Ich hatte nicht damit gerechnet, heute Abend in diesem wunderschönen Baseballstadion in Seoul, Korea, zu landen und ein Baseballspiel zu sehen, aber genau das ist passiert", schrieb er zu mehreren Fotos, auf denen er gemeinsam mit Jackman und Levy in besagtem Stadion posiert.

"Deadpool & Wolverine": Darum geht's

Im Marvel-Highlight "Deadpool & Wolverine" fristet der Großmaul-Superheld Deadpool (Ryan Reynolds) alias Wade Wilson ein dröges Dasein als Zivilist. Doch das soll sich schlagartig ändern, als sich die Erde einer Bedrohung gigantischen Ausmaßes gegenübersieht. Allein wird Deadpool die Welt dieses Mal nicht retten können - doch wie bringt man einen verbitterten, lebensmüden Wolverine (Jackman) dazu, sich fürs Wohl der Menschheit noch einmal ins Superhelden-Kostüm zu zwängen?