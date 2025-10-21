Vor rund zwei Wochen hat sich Lena Gercke beim Training zu einer TV-Show verletzt. Wie sie jetzt verriet, leidet sie immer noch unter schlimmen Schmerzen im Fuß. Hinzukommen Fieber und Kopfschmerzen - und die Sorge, wie sie so ihren Kindern gerecht werden kann.

Wochenlang hatte sich Lena Gercke (37) für die "Promi Padel WM" am 18. Oktober auf ProSieben vorbereitet. Doch einige Tage vor der Live-Show knickte sie im Training um, brach sich drei Knochen an und riss sich zwei Bänder an. Dass sie damit nicht bei der Padel-WM antreten konnte und durch Angelique Kerber (37) ersetzt werden musste, dürfte jedoch das kleinste Problem der ersten "GNTM"-Siegerin sein. Denn wie sie nun verriet, ist sie gesundheitlich noch immer stark beeinträchtigt - und muss sich dazu noch um ihre beiden kleinen Töchter kümmern.

"Im Moment weiß ich gar nicht mehr, wohin mit mir" In ihrer Instagram-Story gab die Unternehmerin am Montagabend ein "kleines Fußupdate", das ziemlich verzweifelt klang. "Letzte Woche ging's so richtig bergauf, so dass ich teilweise ohne Krücken gehen konnte (im Haus). Im Nachhinein eine dumme Idee", schrieb sie zu einem Bild, das ihr hochgelegtes Bein in einer Bandage zeigt. "Bin heute 'ne Treppe ohne Krücken gelaufen und seitdem habe ich die krassesten Schmerzen im Fuß." Dazu leide sie seit vier Tagen unter Fieber und hat nun auch noch "Kopfschmerzen aus der Hölle". Zudem sei sie "die nächsten Tage erstmal alleine mit den Kids". Zwar käme "Gott sei Dank die beste Mama der Welt (die allerdings auch krank ist), um zu helfen".

Lena Gercke zieht ein trauriges Fazit: "Im Moment weiß ich gar nicht mehr, wohin mit mir. Das ständige Gefühl, nichts und niemandem wirklich gerecht zu werden, ist fast das schlimmste daran."

Bereits vergangene Woche gab sie sich nachdenklich: "Ich bin in einer Position, wo ich Familie um mich herum habe, die alle mit anpacken grade, denn ja, dass ich nicht arbeiten kann, ist das eine, aber viel schlimmer ist für mich, dass ich grad kaum was mit meinen Kids machen kann, weil ich einfach gehandicapt bin." Es mache sie richtig traurig, wenn sie an andere Eltern denke, die nicht so viel Unterstützung haben.

Nach "GNTM"-Sieg startete sie durch

Lena Gercke gewann 2006 die erste Staffel von "Germany's next Topmodel". Danach machte sie sich als Model und Moderatorin einen Namen. In den vergangenen Jahren hat sie ihr eigenes Modelabel LeGer aufgebaut. Mit ihrem Partner Dustin Schöne hat sie zwei Töchter, die im Juli 2020 und Dezember 2022 zur Welt kamen.