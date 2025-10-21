Vor rund zwei Wochen hat sich Lena Gercke beim Training zu einer TV-Show verletzt. Wie sie jetzt verriet, leidet sie immer noch unter schlimmen Schmerzen im Fuß. Hinzukommen Fieber und Kopfschmerzen - und die Sorge, wie sie so ihren Kindern gerecht werden kann.
Wochenlang hatte sich Lena Gercke (37) für die "Promi Padel WM" am 18. Oktober auf ProSieben vorbereitet. Doch einige Tage vor der Live-Show knickte sie im Training um, brach sich drei Knochen an und riss sich zwei Bänder an. Dass sie damit nicht bei der Padel-WM antreten konnte und durch Angelique Kerber (37) ersetzt werden musste, dürfte jedoch das kleinste Problem der ersten "GNTM"-Siegerin sein. Denn wie sie nun verriet, ist sie gesundheitlich noch immer stark beeinträchtigt - und muss sich dazu noch um ihre beiden kleinen Töchter kümmern.