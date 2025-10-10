Vor Jahren haben sich Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht getrennt. Mittlerweile ist sie aber wieder "im Team Jimi". Das hat sie nun bei "Promi Big Brother" erzählt.

Es waren turbulente Jahre: Im Sommer 2020 wurde öffentlich, dass Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) ein Paar sind. Im Oktober 2021 kam die gemeinsame Tochter Snow zur Welt, kurz zuvor trennten die beiden sich jedoch. Inzwischen steht die Ex-"Bachelor"-Kandidatin wieder hinter dem Schauspieler - auch wenn es einst wohl überhaupt nicht danach ausgesehen hat.

Ochsenknecht ist derzeit einer der Kandidaten bei "Promi Big Brother" - und Koc war in der aktuellsten Folge am 9. Oktober zu Gast im Studio. Dort erklärte sie in einem kurzen Gespräch mit Moderatorin Marlene Lufen (54) offen: "Ich hätte es selber nie gedacht, aber ich bin im Team Jimi, auf jeden Fall." Direkt darauf stellte sie aber auch klar, dass es sich nicht um eine romantische Beziehung zwischen den beiden handelt. Auf die Frage, ob sie sich nähergekommen seien, sagte Koc bestimmt: "Auf gar keinen Fall!"

Die Reality-TV-Darstellerin deutete zudem an, dass Ochsenknecht zum richtigen Zeitpunkt zu ihr und Töchterchen Snow zurückgefunden habe. Der Schauspieler freute sich auch, als er mit Mit-Kandidatin Désirée Nick (69) zu einem Spiel im Studio antreten sollte und Koc im Publikum erblickte. "Jetzt kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren", scherzte er. Ochsenknecht und Nick konnten sich in dem Spiel zusätzliches Geld für den Lebensmitteleinkauf für die Bewohnerinnen und Bewohner des "Rohbaus" der diesjährigen "Promi Big Brother"-Ausgabe verdienen.

Mehr von Snow, Jimi und Yeliz

Erst kürzlich hatten beide auf Instagram der kleinen Snow zum Geburtstag gratuliert. Koc teilte mehrere Fotos und schwärmte dazu: "Seit vier Jahren bist du die Liebe meines Lebens! Happy Birthday, mein wunderschönes Mädchen, Mama liebt dich über alles." Ochsenknecht zeigte in seinen Storys ein Bild mit seiner Tochter, das offenbar in einem Vergnügungspark entstanden ist. "Happy Birthday, mein Schatz", schrieb er dazu. "Auf viele weitere Freizeitparks zusammen." Zu einem weiteren Foto fügte er an: "Ich werde dir zeigen, wie schön und bunt diese Welt sein kann."

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Koc und Ochsenknecht eine eigene Reality-Doku bei Sky und dem Streamingdienst Wow bekommen. Noch 2025 werden erste Folgen des neuen Formats zu sehen sein. "Es wurde viel geredet. Jetzt lassen wir sie sprechen. Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc nehmen dich mit in ihre verrückte Patchwork-Welt mit Snow", wurde Ende September offiziell auf Instagram angekündigt.