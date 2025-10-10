Vor Jahren haben sich Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht getrennt. Mittlerweile ist sie aber wieder "im Team Jimi". Das hat sie nun bei "Promi Big Brother" erzählt.
Es waren turbulente Jahre: Im Sommer 2020 wurde öffentlich, dass Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) ein Paar sind. Im Oktober 2021 kam die gemeinsame Tochter Snow zur Welt, kurz zuvor trennten die beiden sich jedoch. Inzwischen steht die Ex-"Bachelor"-Kandidatin wieder hinter dem Schauspieler - auch wenn es einst wohl überhaupt nicht danach ausgesehen hat.