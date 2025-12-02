Das Fantasy-Serien-Projekt "God of War" hat endlich Fahrt aufgenommen: Amazon hat zwei Staffeln der Videospiel-Adaption in Auftrag gegeben und mit Frederick E. O. Toye einen renommierten Regisseur für die ersten beiden Folgen verpflichtet. Vorproduktion und Casting sind bereits gestartet.
Es kommt Schwung in die Serien-Adaption des Videospiels "God of War". Nachdem Ronald D. Moore (61) 2022 als Showrunner angekündigt wurde, steht jetzt laut "Deadline" auch fest, wer die Regie in den ersten beiden Folgen übernehmen wird: Frederick E. O. Toye (58).