Das Fantasy-Serien-Projekt "God of War" hat endlich Fahrt aufgenommen: Amazon hat zwei Staffeln der Videospiel-Adaption in Auftrag gegeben und mit Frederick E. O. Toye einen renommierten Regisseur für die ersten beiden Folgen verpflichtet. Vorproduktion und Casting sind bereits gestartet.

Es kommt Schwung in die Serien-Adaption des Videospiels "God of War". Nachdem Ronald D. Moore (61) 2022 als Showrunner angekündigt wurde, steht jetzt laut "Deadline" auch fest, wer die Regie in den ersten beiden Folgen übernehmen wird: Frederick E. O. Toye (58).

Toye hat bereits bei Serien wie "Shogun" und "The Boys" Regie geführt und für "Crimson Sky" sogar einen Emmy gewonnen. Bei Amazon ist man offenbar bereits vom Erfolg des Projekts überzeugt: Ebenfalls laut des Berichts bestellte der Streamingdienst sogleich zwei Staffeln zu "God of War".

Epochale Story voller Blut und Pathos

Stoff für eine langlebige Serie gibt es mehr als genug. Die Vorlage erschien 2005 auf der PlayStation 2 und schickte ihren tragischen Antihelden Kratos seitdem durch ganze Götterwelten.

In den ersten drei Teilen machte er in einem Rachefeldzug kurzen Prozess mit den Herrschenden des Olymps - getrieben von dem Verrat, der ihn in dazu brachte, seine eigene Familie zu töten.

Kratos und Atreus als Hauptfiguren

Mit dem Reboot von 2018 verlagerte sich das Geschehen dann in die nordische Mythologie. Kratos kämpft dort nicht mehr allein, sondern Seite an Seite mit seinem Sohn Atreus. Das Duo macht sich auf, um die Asche von Faye (der Frau von Kratos und Mutter von Atreus) zu verstreuen.

Dabei lehrt Kratos seinen Sohn, wie er ein besserer Gott wird und Atreus will seinem Vater beibringen, ein besserer Mensch zu werden. Alles ist noch epischer und dürfte bei der Serienadaption wohl auch zu hohen Produktionskosten führen.

Noch ohne Cast - aber mit klarer Mission

Wer Kratos und Atreus spielen wird, steht noch nicht fest, aber das Casting hat bereits begonnen. Die Serie wird koproduziert von Sony Pictures Television und Amazon MGM Studios in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions.

Die Verpflichtung von Frederick E. O. Toye als Regisseur für die ersten beiden Folgen kommt dabei wenig überraschend, da er bereits bei den Prime Video Serien "Fallout" und "Die Abschussliste" Regie führte.

Toye hat schon bei "Westworld" gezeigt, dass er komplexe Welten inszenieren kann. Jetzt hat er die Chance das bei "God of War" erneut unter Beweis zu stellen.