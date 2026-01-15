Mit Ryan Hurst hat die Live-Action-Verfilmung der beliebten Videospielreihe "God of War" ihren Hauptdarsteller gefunden. Der langjährige Schauspieler wird zu Kratos.
Vor mehr als 20 Jahren eroberte Kratos erstmals die Bildschirme. Der kernige Videospielheld schlachtet sich seither in einer ganzen Reihe an Games erfolgreich durch eine Fantasy-Welt voller Götter und Mythen. Eine kommende Live-Action-Serien-Adaption des Stoffes hat jetzt ihren Hauptdarsteller gefunden. Wie Prime Video mitteilt, wird Ryan Hurst (49) die Hauptfigur spielen.