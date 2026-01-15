Mit Ryan Hurst hat die Live-Action-Verfilmung der beliebten Videospielreihe "God of War" ihren Hauptdarsteller gefunden. Der langjährige Schauspieler wird zu Kratos.

Vor mehr als 20 Jahren eroberte Kratos erstmals die Bildschirme. Der kernige Videospielheld schlachtet sich seither in einer ganzen Reihe an Games erfolgreich durch eine Fantasy-Welt voller Götter und Mythen. Eine kommende Live-Action-Serien-Adaption des Stoffes hat jetzt ihren Hauptdarsteller gefunden. Wie Prime Video mitteilt, wird Ryan Hurst (49) die Hauptfigur spielen.

Für den langjährigen US-Schauspieler, der unter anderem aus der Serie "Sons of Anarchy" bekannt ist, ist es eine Rückkehr zu dem beliebten Videospiel-Franchise - wenn auch in neuer Rolle. Im erstmals 2022 erschienen Game "God of War Ragnarök" sprach er niemand geringeren als den Donnergott Thor.

Darum wird es in der "God of War"-Serie gehen

Zwar gibt es die Videospielreihe bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten, für die Serien-Adaption beschränkt sich die Produktion für den Streamingdienst allerdings vorerst auf die Geschichte der beiden derzeit jüngsten Spiele des Franchise. Aufgegriffen wird die Story von "God of War" aus dem Jahr 2018 und dem bereits erwähnten "God of War Ragnarök".

Die Live-Action-Serie soll nahe an der Vorlage die Abenteuer von Kratos und seinem zehnjährigen Sohn Atreus erzählen. Pfeiler von allem soll die Dynamik von Vater und Sohn werden, wie in einer Pressemitteilung erklärt wird. Seite an Seite mit Atreus wird sich Kratos aufmachen, um die Asche von Faye, der Frau von Kratos und Mutter von Atreus, auf dem höchsten Gipfel aller Welten zu verstreuen.

Sony Pictures Television und Amazon MGM Studios produzieren die Serien-Adaption für den Streamingdienst Prime Video. Der unter anderem für "Westworld" und "Shogun" bekannte Frederick E.O. Toye wird für die ersten beiden Episoden auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Der Showrunner ist Ronald D. Moore. Zum restlichen Casting neben Hurst ist bislang nichts offiziell bekannt.