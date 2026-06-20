Bei Pressekonferenz vor DFB-Spiel: „Es war eine große Anakonda“ – Nagelsmann sorgt mit Witz für Gelächter

Der Bundestrainer zeigt sich auf der Pressekonferenz kurz irritiert, als es um Tiere statt Fußball geht. Doch sein Konter auf die Frage einer Reporterin ist stark.
Zhenni Yu ist schon vor der Pressekonferenz aufgeregt gewesen. Alarmiert, muss man treffender sagen. Sie habe davon gehört, dass es im deutschen Mannschaftsquartier Schlangen gäbe. Ob das wahr sei, fragte die chinesische Journalisten mit vor Schreck geweiteten Augen in Toronto einige Kollegen. Ja, der Kapitän Joshua Kimmich habe launig darüber erzählt. Er und andere Spieler seien auf dem Gelände des Graylyn State Hotels einem giftigen Exemplar begegnet.