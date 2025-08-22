Pierce Brosnan legte einen familiären Wow-Auftritt bei der Premiere seines neuen Netflix-Films hin. Der Schauspieler erschien stilbewusst und im Beisein von Sohn Dylan und Enkelin Isabella.

Als Stilbewusstsein und Coolness verteilt wurden, hat sich Pierce Brosnan (72) glatt doppelt angestellt - mindestens. Das bewies der Schauspieler einmal mehr bei der Premiere seines neuen Films "The Thursday Murder Club". Zu dem feierlichen Anlass in London erschien 007 a.D. nicht nur von Kopf bis Fuß in edlem braunen Anzug mit Zweireiher-Jackett, sondern auch im Beisein von Sohn Dylan (28) und Enkelin Isabella Smith (26).

Als Trio auf dem roten Teppich demonstrierten sie, dass Style offenbar in der Familie liegt. Wie sein berühmter Vater hatte sich auch Dylan Brosnan für einen Anzug entschieden, dieser fiel allerdings deutlich heller und weiter aus. Für gleich viel Glamour, aber deutlich andere farbliche Akzente sorgte Isabella Smith. Sie hatte sich für ein elegantes lilafarbenes Satin-Neckholderkleid entschieden, das den Blick auf ihren Rücken freigab.

Isabella Smith ist das Kind von Pierce Brosnans verstorbener Adoptivtochter Charlotte. Diese verstarb 2013 an den Folgen von Eierstockkrebs. Im Jahr 1991 war bereits ihre Mutter Cassandra Harris, Brosnans erste Ehefrau, derselben Krankheit erlegen.

Darum geht es in "The Thursday Murder Club"

Die Krimikomödie "The Thursday Murder Club" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Richard Osman (54), der hierzulande 2020 unter dem Titel "Der Donnerstagsmordclub" erschienen ist. Gemeinsam mit Ben Kingsley (81), Celia Imrie (73) und Helen Mirren (80), mit der Brosnan erst vor Kurzem in der Serie "MobLand" für Furore sorgte, bildet er in dem Streifen ein in die Jahre gekommenes Quartett an Hobby-Detektiven. Die vier treffen sich immer donnerstags zum spielerischen Lösen von Fällen - bis sie schließlich in einen tatsächlichen Mord in ihrer Umgebung verwickelt werden.

Schon ab dem 28. August wird es den Film von Regisseur Chris Columbus (66) bei Netflix zu sehen geben.