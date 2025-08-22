Pierce Brosnan legte einen familiären Wow-Auftritt bei der Premiere seines neuen Netflix-Films hin. Der Schauspieler erschien stilbewusst und im Beisein von Sohn Dylan und Enkelin Isabella.
Als Stilbewusstsein und Coolness verteilt wurden, hat sich Pierce Brosnan (72) glatt doppelt angestellt - mindestens. Das bewies der Schauspieler einmal mehr bei der Premiere seines neuen Films "The Thursday Murder Club". Zu dem feierlichen Anlass in London erschien 007 a.D. nicht nur von Kopf bis Fuß in edlem braunen Anzug mit Zweireiher-Jackett, sondern auch im Beisein von Sohn Dylan (28) und Enkelin Isabella Smith (26).