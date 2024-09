Bei Premiere von The Room Next Door: Tilda Swinton und Julianne Moore: Beifall-Rekord in Venedig

Bei Premiere von "The Room Next Door"

1 Tilda Swinton und Julianne Moore trotzten am Montagabend dem Nieselregen in der italienischen Lagunenstadt. Foto: IMAGO/ABACAPRESS/Marco Piovanotto

Hat Julianne Moore mit ihrem goldenen Kleid schon einen Vorgeschmack gegeben? Schließlich geht der Film "The Room Next Door" in Venedig ins Rennen um den Goldenen Löwen. Beim Premierenpublikum kam das Drama schon einmal bestens an.











Julianne Moore (63) und Tilda Swinton (63) haben am Montagabend (2. September) einen glanzvollen und umjubelten Auftritt bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig hingelegt. Die Premiere von Pedro Almodóvars (74) Film "The Room Next Door" bedachte das Publikum mit einem langen Beifall - die Standing Ovations dauerten 17 Minuten lang, wie das Branchenportal "Variety" berichtete. So viel Applaus erreichte bislang noch kein anderer Beitrag bei dem berühmten Film-Spektakel.