Manche Erinnerungen verblassen nie - vor allem peinliche. Kate Winslet berichtet nun von ihrem ersten Treffen mit dem heutigen König Charles im Jahr 1996. Damals trug sie ein transparentes Spitzen-Outfit und geriet in Panik, als der damalige Thronfolger auf sie zukam.

"Nippel! Nippel! Nippel! Oh mein Gott!" Diese Worte schossen Kate Winslet (50) durch den Kopf, als der heutige König Charles (77) im Jahr 1996 zum ersten Mal auf sie zukam. Sie realisierte damals plötzlich, dass sie ein durchsichtiges Spitzen-Outfit trug - und somit völlig unpassend für ein Treffen mit dem damaligen Thronfolger gekleidet war. Fast drei Jahrzehnte später plaudert die Oscarpreisträgerin jetzt in der "Jimmy Kimmel Live!"-Show über diesen Fashion-Fauxpas.

Die Geschichte ereignete sich demnach bei der Premiere von "Sinn und Sinnlichkeit" in London. Winslet war damals gerade mal 20 Jahre alt und hatte nicht damit gerechnet, dem damaligen Prinzen wirklich persönlich vorgestellt zu werden. Ein schwarzer Spitzen-Bodysuit aus fast vollständig transparentem Stoff schien für den roten Teppich eine gute Idee - für eine Audienz beim künftigen König war es definitiv die falsche Wahl.

Panik-Moment vor dem Thronfolger

"Ich hatte irgendwie nicht realisiert, dass wir ihn wirklich treffen würden", gestand die "Titanic"-Darstellerin. "Und so hatte ich völlig vergessen, dass ich eine Art durchsichtiges Spitzen-Outfit trug." Als Charles sich näherte, brach blanke Panik in ihr aus. "Gott sei Dank hatte ich einen Mantel getragen", sagte sie erleichtert. Als jemand im Raum ihr zurief: "Mantel!", wickelte sie sich blitzschnell darin ein - gerade rechtzeitig, bevor sie Charles die Hand schütteln durfte. Die royale Etikette war gerettet, die Peinlichkeit gerade noch abgewendet.

Heute kann die gebürtige Britin über den Vorfall schmunzeln. Mehr noch: Sie ist mittlerweile eng mit dem Königshaus verbunden. Im Juni 2025 wurde Winslet zur Botschafterin der King's Foundation ernannt, der Bildungsstiftung von Charles. Damit reiht sie sich ein in eine illustre Liste prominenter Unterstützer wie David Beckham (50), Sienna Miller (43), Meryl Streep (76) oder Rod Stewart (80).