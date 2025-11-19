Manche Erinnerungen verblassen nie - vor allem peinliche. Kate Winslet berichtet nun von ihrem ersten Treffen mit dem heutigen König Charles im Jahr 1996. Damals trug sie ein transparentes Spitzen-Outfit und geriet in Panik, als der damalige Thronfolger auf sie zukam.
"Nippel! Nippel! Nippel! Oh mein Gott!" Diese Worte schossen Kate Winslet (50) durch den Kopf, als der heutige König Charles (77) im Jahr 1996 zum ersten Mal auf sie zukam. Sie realisierte damals plötzlich, dass sie ein durchsichtiges Spitzen-Outfit trug - und somit völlig unpassend für ein Treffen mit dem damaligen Thronfolger gekleidet war. Fast drei Jahrzehnte später plaudert die Oscarpreisträgerin jetzt in der "Jimmy Kimmel Live!"-Show über diesen Fashion-Fauxpas.