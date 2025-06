Bei Premiere von "F1" in New York

Bei der Premiere seines neuen Films in New York: Brad Pitt und Ines de Ramon haben einen seltenen gemeinsamen Auftritt hingelegt. Die beiden zeigten sich schwer verliebt.











Brad Pitt (61) hat seine Freundin Ines de Ramon (32) mit zur Premiere seines neuen Films "F1" in New York City gebracht. Der Hollywoodstar erschien zu der Veranstaltung in einem dunkelblauen Anzug, den er mit einem weißen Hemd und einem Einstecktuch aus Satin kombinierte.