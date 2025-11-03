Sie zählen zu den bekanntesten Hollywoodpaaren, aber besuchen kaum zusammen offizielle Events. Eine Ausnahme machten Suki Waterhouse und Robert Pattinson nun zur Premiere seines neuen Films "Die My Love".

Schon seit 2018 sind Robert Pattinson (39) und Suki Waterhouse (33) ein Paar, seit Frühjahr 2024 haben sie eine Tochter. Doch auf dem roten Teppich zeigen sie sich nur höchstselten gemeinsam. Zu Pattinsons New Yorker Premiere des Films "Die My Love", in dem er neben Jennifer Lawrence spielt, begleitete die Sängerin und Schauspielerin ihren Liebsten aber.

Für den Pärchen-Auftritt posierten die beiden cool für die Fotografen, doch immer wieder lächelten sie sich zwischendurch auch an. Und beide trugen besondere Outfits. Der "Twilight"-Star setzte auf einen schwarzen Anzug, der laut "Vogue" aus dem Hause Dior stammt, ein helles Hemd, eine weiße Weste und einen cremefarbenen Schal. Zu dem lässig-eleganten Look hatte er seine Haare verwuschelt gestylt. Suki Waterhouse hingegen wählte einen verspielteren Look: Die Musikerin trug ein geblümtes, trägerloses Korsettkleid aus der Frühjahrskollektion 2026 von Zoe Gustavia Anna Whalen. Die Schnürdetails und der voluminöse Saum kombinierten Retro und Moderne. Ihre langen blonden Haare trug sie zurückgesteckt.

Bei einem Spieleabend kreuzten sich ihre Wege

Das aus London stammende Paar lernte sich auf einem Spieleabend in Hollywood kennen, wie Suki Waterhouse im Sommer 2024 der britischen "Vogue" verriet. Sie zierte im August 2024 das Cover - mit ihrer kleinen Tochter im Arm. 2023 hatte die Musikerin bei einem Konzert ihre Schwangerschaft verkündet. Im Frühjahr 2024 kam das Kind zur Welt, was Waterhouse auf Instagram bestätigte. Bei ihrem Coachella-Auftritt verriet sie kurze Zeit danach, dass sich das Paar über ein Mädchen freuen darf.