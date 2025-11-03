Sie zählen zu den bekanntesten Hollywoodpaaren, aber besuchen kaum zusammen offizielle Events. Eine Ausnahme machten Suki Waterhouse und Robert Pattinson nun zur Premiere seines neuen Films "Die My Love".
Schon seit 2018 sind Robert Pattinson (39) und Suki Waterhouse (33) ein Paar, seit Frühjahr 2024 haben sie eine Tochter. Doch auf dem roten Teppich zeigen sie sich nur höchstselten gemeinsam. Zu Pattinsons New Yorker Premiere des Films "Die My Love", in dem er neben Jennifer Lawrence spielt, begleitete die Sängerin und Schauspielerin ihren Liebsten aber.