Bei Premiere von Blood & Sinners: Hailee Steinfeld begeistert in London im Flammen-Look

Schauspielerin Hailee Steinfeld hat in London mit einem feurigen Kleid alle Blicke auf sich gezogen. Bei der Premiere von "Blood & Sinners" zeigte sie sich in einer mit Flammen verzierten Abendrobe.

Feuriger Auftritt von Hailee Steinfeld (28): Die Schauspielerin hat am Montagabend in London bei der Premiere ihres Films "Blood & Sinners" auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich gezogen. Bei der Präsentation des Action-Horror-Streifens trug sie ein schwarzes, leicht transparentes Abendkleid von Robert Wun, das vor allem durch seine realistischen Flammendetails ins Auge stach.

Selbstbewusst auf dem roten Teppich

Das Kleid namens "Fire of Love" war erst Anfang des Jahres von dem in London ansässigen Modedesigner auf der Paris Couture Week vorgestellt worden. Steinfeld trug das auffällige Abendkleid - mit seinem asymmetrisch geschnittenen, flammenverzierten Oberteil und dem transparenten Rock samt langer Flammen-Schleppe - mit viel Selbstbewusstsein.

Lesen Sie auch

Mit einem minimalistischen Styling ließ sie das Outfit ganz für sich sprechen. Ihre braunen Haare trug die 28-Jährige dazu offen, sie fielen ihr locker über die Schultern. Schlichtes Augen-Make-up sowie dezenter Lippenstift rundeten den Look ab. Einziges Accessoire waren transparente Handschuhe mit langen Ärmeln.

In dem Action-Horrorfilm "Sinners" ist Hailee Steinfeld neben Stars wie Michael B. Jordan (38) eine der Hauptfiguren. Im Mittelpunkt stehen die Zwillinge Smoke und Stack, beide gespielt von Jordan. Sie kehren 1932 aus Chicago in ihre Heimatstadt im Mississippi-Delta zurück und müssen die Stadt bald vor blutrünstigen Vampiren beschützen. Steinfeld verkörpert Mary, die Geliebte des Zwillings Stack. In Deutschland startet der Film am 17. April.

Darum sollte man sich den Action-Horrorfilm ansehen

"Blood & Sinners" knüpft eine ebenso spannende wie selten gesehene Genremischung, indem er Historiendrama und Horrorfilm miteinander vermengt. Zudem fand sich für den Streifen ein Gespann ein, das bereits große Erfolge verbuchen konnte: Die Regie führt Ryan Coogler (38), der mit Michael B. Jordan schon für zwei Teile der "Creed"-Reihe zusammenarbeitete. Jordan verkörperte auch den vielschichtigen Bösewicht Erik Killmonger in Cooglers MCU-Hit "Black Panther". Kurzum: Die beiden stehen für Erfolg an den Kinokassen und schicken sich an, nun gemeinsam den "Elevated Horror", also ein Horrorwerk mit tiefgründiger symbolischer Bedeutung, zu erschließen.