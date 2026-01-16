Pärchen-Auftritt in New York: Jason Momoa und Adria Arjona strahlen bei der Premiere von "The Wrecking Crew". Der Action-Star im lila Cord-Anzug und die Schauspielerin im transparenten schwarzen Kleid zeigten sich am Times Square sichtlich verliebt.

Das Blitzlichtgewitter am New Yorker Times Square galt am Donnerstagabend vor allem zwei Personen: Jason Momoa (46) und seiner Partnerin Adria Arjona (33). Das Paar genoss ein romantisches Date auf dem roten Teppich zur Premiere von Momoas neuem Action-Film "The Wrecking Crew". Die beiden Schauspieler, die ihre Beziehung im Mai 2024 öffentlich machten, zeigten sich sichtlich vertraut und verliebt vor den Fotografen.

Auch modisch bewies das Paar ein Händchen für den großen Auftritt: Jason Momoa wählte einen markanten Look in einem tiefvioletten Cord-Anzug, kombiniert mit einem passenden Hemd. Zu seinem Outfit trug er braune Lederstiefel, eine dunkle Sonnenbrille und eine auffällige, helle Knochen-Halskette. Adria Arjona setzte auf zeitlose Eleganz in einem bodenlangen, schwarzen Kleid mit transparenten Einsätzen am Oberkörper. Ihr lockiges Haar trug sie offen, während sie sich eng an ihren Partner schmiegte.

In seinem neuen Film spielt Momoa die Rolle des Jonny, der sich nach dem mysteriösen Tod seines Vaters mit seinem entfremdeten Halbbruder James (gespielt von Dave Bautista) verbünden muss. Da Bautista bei der Premiere im Regal Times Square nicht persönlich anwesend sein konnte, brachte der Cast kurzerhand einen lebensgroßen Pappaufsteller des Schauspielers mit auf den roten Teppich. Ebenfalls vor Ort waren die Co-Stars Morena Baccarin und Jacob Batalon.

Neues Kapitel für Jason Momoa

Nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Lisa Bonet Anfang 2022 scheint "Aquaman"-Star Jason Momoa mit der puerto-ricanischen "Andor"-Darstellerin Adria Arjona sein neues Glück gefunden zu haben. Die beiden machten ihre Beziehung im Mai 2024 öffentlich, im Februar 2025 folgte der erste gemeinsame Red-Carpet-Auftritt.

Arjona, die Momoa bereits vor drei Jahren bei Dreharbeiten kennenlernte, beschrieb ihr gemeinsames Leben erst kürzlich in einem rührenden Social-Media-Post zu seinem Geburtstag als "wild und frei".