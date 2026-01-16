Pärchen-Auftritt in New York: Jason Momoa und Adria Arjona strahlen bei der Premiere von "The Wrecking Crew". Der Action-Star im lila Cord-Anzug und die Schauspielerin im transparenten schwarzen Kleid zeigten sich am Times Square sichtlich verliebt.
Das Blitzlichtgewitter am New Yorker Times Square galt am Donnerstagabend vor allem zwei Personen: Jason Momoa (46) und seiner Partnerin Adria Arjona (33). Das Paar genoss ein romantisches Date auf dem roten Teppich zur Premiere von Momoas neuem Action-Film "The Wrecking Crew". Die beiden Schauspieler, die ihre Beziehung im Mai 2024 öffentlich machten, zeigten sich sichtlich vertraut und verliebt vor den Fotografen.