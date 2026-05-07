Im Februar hat Martin Short einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Der Schauspieler und Komiker verlor seine Tochter Katherine. Auf der Premiere seiner Doku hat er nun Unterstützung von Selena Gomez und weiteren Stars erhalten.
Mehrere Freunde und Wegbegleiter haben Martin Short (76) in Los Angeles bei der Premiere der neuen Dokumentation "Marty, Life Is Short" unterstützt. Sie waren gekommen, um das Leben und die Karriere des Schauspielers und Komikers zu feiern, der äußerst schwierige Wochen hinter sich hat.