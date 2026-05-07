Im Februar hat Martin Short einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Der Schauspieler und Komiker verlor seine Tochter Katherine. Auf der Premiere seiner Doku hat er nun Unterstützung von Selena Gomez und weiteren Stars erhalten.

Mehrere Freunde und Wegbegleiter haben Martin Short (76) in Los Angeles bei der Premiere der neuen Dokumentation "Marty, Life Is Short" unterstützt. Sie waren gekommen, um das Leben und die Karriere des Schauspielers und Komikers zu feiern, der äußerst schwierige Wochen hinter sich hat.

Short musste sich von seiner ältesten Tochter Katherine verabschieden, die im Februar im Alter von 42 Jahren verstorben ist. Wie unter anderem die "Los Angeles Times" unter Berufung auf die Gerichtsmedizin Anfang März berichtet hat, starb Shorts Tochter durch Suizid.

Selena Gomez und Billy Crystal besuchen Martin Short

Martin Short, in Deutschland vor allem bekannt für seine vielen komödiantischen Rollen in Filmen und Serien wie "¡Drei Amigos!" oder "Only Murders in the Building", steht im Mittelpunkt von "Marty, Life Is Short". Die Netflix-Doku, die am 12. Mai veröffentlicht wird, soll unter anderem über bislang unveröffentlichte Archivaufnahmen und Interviews exklusive Einblicke gewährleisten.

Besuch auf dem roten Teppich bei der Premiere in Los Angeles bekam Short am Mittwoch unter anderem von seinen "Only Murders in the Building"-Co-Stars Selena Gomez (33) und Andrea Martin (79). Ihnen schlossen sich etwa die Schauspielerin Kate Hudson (47) und Kollege Eugene Levy (79) an. Auch Hollywoodstar und Komiker Billy Crystal (78) gab sich die Ehre, ebenso wie Netflix-Chef Ted Sarandos (61) und Lawrence Kasdan (77), der Regisseur der Doku.

Hilfe bei Depressionen, Suizidgedanken und der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym.