Kathleen Turner hat die Stars des Remakes ihres Filmklassikers "Der Rosenkrieg" auf dem roten Teppich unterstützt. Die Schauspielerin, die seit Jahren erkrankt ist, kam zur Premiere in New York mit Gehstock und strahlte zwischen Benedict Cumberbatch und Olivia Colman.
Nur noch sehr selten zeigt sich Schauspielerin Kathleen Turner (71) in der Öffentlichkeit. Doch für diesen Anlass machte sie eine Ausnahme: Ihr Kultfilm "Der Rosenkrieg" von 1989 hat eine Neuauflage bekommen, und "Die Rosenschlacht" feierte am Montagabend Premiere in New York.