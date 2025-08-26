Kathleen Turner hat die Stars des Remakes ihres Filmklassikers "Der Rosenkrieg" auf dem roten Teppich unterstützt. Die Schauspielerin, die seit Jahren erkrankt ist, kam zur Premiere in New York mit Gehstock und strahlte zwischen Benedict Cumberbatch und Olivia Colman.

Nur noch sehr selten zeigt sich Schauspielerin Kathleen Turner (71) in der Öffentlichkeit. Doch für diesen Anlass machte sie eine Ausnahme: Ihr Kultfilm "Der Rosenkrieg" von 1989 hat eine Neuauflage bekommen, und "Die Rosenschlacht" feierte am Montagabend Premiere in New York.

Kathleen Turner leidet an rheumatoider Arthritis Turner wurde durch das Original an der Seite von Michael Douglas (80) weltberühmt. Heute ist sie jedoch von den Spuren ihrer Krankheit gezeichnet. Die Schauspielerin leidet unter einer rheumatoiden Arthritis. Das war nun auch auf dem roten Teppich bemerkbar. Turner musste sich auf einen Gehstock stützen.

Dennoch zeigte sie sich gut gelaunt und lachte neben den Stars des Remakes, Benedict Cumberbatch (49) und Olivia Colman (51). Das Trio hatte sich übereinstimmend für schwarze Kleidung entschieden. Turner trug ein klassisches Kleid und schwarze Sandalen.

Film zeigt das Scheitern einer Ehe

Im Originalfilm spielte Kathleen Turner die Rolle der Barbara Rose, Michael Douglas ihren Ehemann Oliver Rose und Danny DeVito (80) dessen Scheidungsanwalt. Beleuchtet wurde in dem Kultfilm, wie aus Liebe Hass wird und sich ein Ehepaar sprichwörtlich bis aufs Blut bekriegt. In der Tragikomödie "Die Rosenschlacht", die am 28. August in die deutschen Kinos kommt, zeigen Colman und Cumberbatch nun 36 Jahre später eine neue Version. Colman verkörpert die Restaurantbesitzerin Ivy Rose, Cumberbatch ihren Ehemann Theo Rose, einen erfolgreichen Architekten. Andy Samberg (47) spielt Barry, Theos Scheidungsanwalt.