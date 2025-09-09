Bei Preisverleihung in London: Prinz Harry: Hier kommt sein inneres Kind zum Vorschein

Rührende Momente bei den WellChild Awards: Prinz Harry zeigte sich bei der Preisverleihung von seiner spielerischen Seite und ließ sein inneres Kind zum Vorschein kommen.
Prinz Harry (40) ließ bei den WellChild Awards am Montagabend sein inneres Kind zum Vorschein kommen: Bei der Preisverleihung der britischen Wohltätigkeitsorganisation, die sich um schwer kranke Kinder kümmert, in London zeigte sich Harry, der seit 2007 Schirmherr der Organisation ist, von seiner besonders verspielten Seite und verlor seltene Worte über die Beziehung mit William.