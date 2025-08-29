Bei Podcast-Auftritt: Benedict Cumberbatch enthüllt spezielle Regel für sein Eheglück

Seit zehn Jahren ist Marvel-Star Benedict Cumberbatch verheiratet - und folgt einer speziellen Regel, um den Frieden mit seinen Liebsten zu wahren.
Er treibt sich im Marvel-Universum als Dr. Strange herum, tritt in umjubelten Filmen wie "The Power of the Dog" oder "1917" auf - und ist aktuell an der Seite von Olivia Colman (51) in der Scheidungskomödie "Die Rosenschlacht" im Kino zu sehen. Seit zehn Jahren ist Hollywoodstar Benedict Cumberbatch (49) zudem glücklich mit Theaterregisseurin Sophie Hunter (47) verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Bei einem Podcast-Auftritt verriet Cumberbatch jetzt, dass er seiner Familie zuliebe eine sogenannte "Zwei-Wochen-Regel" befolgt.