Bei Podcast-Auftritt: Benedict Cumberbatch enthüllt spezielle Regel für sein Eheglück

Seit zehn Jahren ist Marvel-Star Benedict Cumberbatch verheiratet - und folgt einer speziellen Regel, um den Frieden mit seinen Liebsten zu wahren.

Er treibt sich im Marvel-Universum als Dr. Strange herum, tritt in umjubelten Filmen wie "The Power of the Dog" oder "1917" auf - und ist aktuell an der Seite von Olivia Colman (51) in der Scheidungskomödie "Die Rosenschlacht" im Kino zu sehen. Seit zehn Jahren ist Hollywoodstar Benedict Cumberbatch (49) zudem glücklich mit Theaterregisseurin Sophie Hunter (47) verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Bei einem Podcast-Auftritt verriet Cumberbatch jetzt, dass er seiner Familie zuliebe eine sogenannte "Zwei-Wochen-Regel" befolgt.

Benedict Cumberbatchs Familie von häufigen Abwesenheiten des Stars genervt In einer neuen Ausgabe von Josh Horowitz' "Happy Sad Confused"-Podcast wurde Cumberbatch gefragt, ob es irgendetwas gäbe, was seine Familie an ihm nervt. "Von zu Hause weg zu sein, das schreckt sie ab", erklärte er daraufhin. Und auch er mag es nach eigener Aussage überhaupt nicht, von zu Hause und seinen Liebsten getrennt zu sein.

"Also versuchen wir so viel wie möglich dafür zu tun, dass das nicht der Fall ist - die Zwei-Wochen-Regel - und wir versuchen so hart wie möglich daran zu arbeiten, dass die Arbeit hier in der Nähe von zu Hause stattfindet, damit ich nach Hause kommen kann oder sie mitnehmen kann", sagte Cumberbatch weiter.

Neuer Film "Die Rosenschlacht" über Scheidungskrieg

Doch selbst letzteres würde nicht alle Probleme lösen. Denn wenn ihn seine Familie am Set besucht, würden sie dort nicht das tun, was er tut, und sich fragen, warum sie dort seien und ihren Vater oder ihrer Mutter nicht sehen. Das, so Cumberbatch, "ist nicht unbedingt eine Lösung".

Benedict Cumberbatchs neuester Film "Die Rosenschlacht" ist ein Remake des Hollywood-Klassikers "Der Rosenkrieg" mit Kathleen Turner (71) und Michael Douglas (80) aus dem Jahr 1989. Cumberbatch und Colman spielen darin das Ehepaar Ivy und Theo Rose, dessen zuvor beneidenswertes Leben aus den Fugen gerät, als Theos Karriere einen empfindlichen Dämpfer erleidet. Das Werk von Regisseur Jay Roach (68) läuft seit dem 28. August in deutschen Kinos.