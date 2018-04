Bei Plüderhausen Tödlicher Unfall – Vollsperrung auf der B29

Von red 28. April 2018 - 20:53 Uhr

Auf der B29 bei Plüderhausen ist es am Samstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Die B29 musste voll gesperrt werden.





Plüderhausen - Tragischer Unfall auf der B29. Wie die Polizei berichtet, überschlug sich am frühen Samstagabend ein Pkw, der in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs war.

Bei dem Unfall starb eine Person noch an der Unfallstelle, weitere Insassen sollen schwer verletzt worden sein.

Im Anschluss an den Unfall musste die B29 aus Stuttgart kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd voll gesperrt werden. Die Sperrung hielt bis kurz vor 21 Uhr an.

