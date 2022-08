1 50.000 Euro Schaden hat ein Unfall auf der A81 gefordert. Foto: /IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein Bremsmanöver eines Kia-Fahrers zieht auf der A 81 im Kreis Ludwigsburg eine Kettenreaktion nach sich. Verletzt wird glücklicherweise niemand, aber der Schaden ist beträchtlich.















Rund 50 000 Euro Schaden und einen Stau hat ein Unfall am Montagmorgen auf der A 81 zwischen den Ausfahrten Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord gefordert. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 64-Jähriger in einem Kia gegen 7.15 Uhr auf der mittleren Spur plötzlich stark gebremst – zu plötzlich für einen 49-Jährigen in einem Sprinter. Um eine Kollision mit dem Sprinter zu verhindern, versuchte ein 51-jähriger Golf-Fahrer noch ach rechts auszuweichen, wobei er die dort fahrende Scania-Sattelzugmaschine eines 64-Jährigen übersah und mit dieser zusammenstieß. Die vier Beteiligten blieben unverletzt.