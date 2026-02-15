Bei Place to B-Party in Berlin: Jule Gölsdorf und Lilli Hollunder im Partnerlook

Zwei Frauen, ein Geschmack: Jule Gölsdorf und Lilli Hollunder haben für die "Place to B"-Party in Berlin zum gleichen Outfit mit Minirock und XXL-Schleife gegriffen. Die Moderatorin und die Schauspielerin feierten das vor Ort und auch hinterher auf Instagram.

Viele Promis haben am Samstagabend bei der "Place to B"-Party von "Bild" und Constantin Film gefeiert. Einen besonderen Hingucker bildeten Moderatorin Jule Gölsdorf (50) und Schauspielerin Lilli Hollunder (39), die beide das gleiche Outfit gewählt hatten. Sogar das Styling fiel ähnlich aus: Beide trugen die Haare offen und lockig.

Mit Riesenschleife als "Valentinstagsgeschenk" Kein Problem für die beiden Powerfrauen, die lachend und Arm in Arm für die Fotografen posierten. "Doppeltes Lottchen" kommentierte Gölsdorf den Auftritt, den sie als Clip auf ihrem Instagram-Account festhielt. Dazu verlinkte sie ihre Promikollegin und untermalte die Aufnahmen mit dem Song "Unstoppable" von Sängerin Sia. Zuvor hatte sie ihren Look für den Abend, der aus einem schwarzen Langarmoberteil und einem schwarzen Minirock mit Riesenschleife bestand, noch als "Valentinstagsgeschenk" beschrieben.

"Du hast einen sehr guten Geschmack"

Den gleichen Gedanken hatte auch Lilli Hollunder, die zu ihrem Outfit vor der Party geschrieben hatte: "Sie ist ein Geschenk..." Nach dem "sehr lustigen Abend" bekundete der Star aus "Notruf Hafenkante" noch humorvoll gegenüber Jule Gölsdorf mit einem gemeinsamen Bild: "Du hast einen guten Geschmack."

Die "Place to B"-Party findet traditionell am ersten Berlinale-Samstag statt. In diesem Jahr fiel der Termin auf den Valentinstag und so lautete das Motto des Abends "Liebe". Im Restaurant "Borchardt" feierten viele Stars aus dem Showbusiness mit - wie etwa Laura Wontorra, Detlev Buck, Maria Furtwängler, Annemarie und Wayne Carpendale, Kai Wiesinger, Ben Becker, Moritz Bleibtreu, Patrice Aminati, Rebecca Mir, Christian Berkel und Andrea Sawatzki. Passend zum Thema verriet Luna Schweiger, dass sie wieder vergeben ist - und deshalb auch ihre geplante Datingshow nicht kommen wird.