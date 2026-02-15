Bei Place to B-Party in Berlin: Jule Gölsdorf und Lilli Hollunder im Partnerlook

Zwei Frauen, ein Geschmack: Jule Gölsdorf und Lilli Hollunder haben für die "Place to B"-Party in Berlin zum gleichen Outfit mit Minirock und XXL-Schleife gegriffen. Die Moderatorin und die Schauspielerin feierten das vor Ort und auch hinterher auf Instagram.
Viele Promis haben am Samstagabend bei der "Place to B"-Party von "Bild" und Constantin Film gefeiert. Einen besonderen Hingucker bildeten Moderatorin Jule Gölsdorf (50) und Schauspielerin Lilli Hollunder (39), die beide das gleiche Outfit gewählt hatten. Sogar das Styling fiel ähnlich aus: Beide trugen die Haare offen und lockig.