Bei Parri Blank in Stuttgart: Wie macht das Stuttgarter Duo Haus Otto aus Ikeas Regal „Billy“ Kunst?

Ein Bausatz-Regal ist ein Bausatz-Regal? Nicht für das Stuttgarter Duo Haus Otto. Design? Kunst? Nils Körner und Patrick Henry Nagel ziehen bei Parri Blank alle Verwandlungsregister.
Ikeas „Billy“-Regal ist längst globales Kultobjekt. Aber ist es auch ein Objekt an sich und damit Kunst? Nils Körner und Patrick Henry Nagel umgehen die Frage auf ihre Art – charmant, aber doch Distanz provozierend und unmissverständlich im Anspruch. „Furniture Paintings“ taufen Körner und Nagel das Ergebnis – zu sehen aktuell in der Galerie Parri Blank in Stuttgart (Immenhofer Straße 47).