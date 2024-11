Bei Pariser Filmpremiere: Demi Moore verzaubert in floralem Kleid

1 Blüten, wohin das Auge reicht: Demi Moore (r.) strahlt auf dem roten Teppich in Paris an der Seite von Filmemacherin Coralie Fargeat. Foto: Jerome Domine/ABACAPRESS/ddp images

Demi Moore präsentiert sich bei einer Filmpremiere in Paris in einem eleganten Blüten-Kleid. Etliche 3D-Blumen in Pastellfarben sorgen für einen Hingucker.











Hollywoodstar Demi Moore (61) hat bei der Pariser Premiere ihres neuen Films "The Substance" in einem floralen Look begeistert. Den semi-transparenten Stoff ihres knielangen Kleids schmückten dabei bis auf den Rundhals-Ausschnitt unzählige rosafarbene und babyblaue 3D-Blüten. Eine schwarze Schleife in Hüfthöhe gab dem ärmellosen Outfit zusätzlich einen eleganten Touch.