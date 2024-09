Gigi Hadid stolpert in Klebeband-Kleid über den Laufsteg

1 Gigi Hadid läuft bei der Vetements-Show in einem DHL-Kleid über den Laufsteg. Foto: imago/MAXPPP/sylvie lefort photography

Bei der Vetements-Modenschau in Paris sorgte Gigi Hadid nicht nur mit ihrem Klebeband-Kleid mit DHL-Logo für Aufmerksamkeit - das Supermodel stolperte auch kurz über den Laufsteg.











Das ist mal ein ungewöhnlicher Look für ein Supermodel: Bei der Vetements-Show im Rahmen der Paris Fashion Week lief Gigi Hadid (29) am Freitag (27. September) in einem engen Minikleid aus gelb-rotem DHL-Klebeband über den Laufsteg. Dabei passierte dem Model zudem ein kleines Missgeschick.