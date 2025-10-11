Nach drei "unglaublichen Staffeln" von "Yellowjackets" wird die vierte die letzte sein. Das haben die Serien-Macher Ashley Lyle und Bart Nickerson angekündigt.
Rund fünf Jahre nach Veröffentlichung der ersten Folgen werden die Stars von "Yellowjackets" im kommenden Jahr ein letztes Mal für die Serie vor den Kameras stehen. Die beim Streamingdienst Paramount+ abrufbare Serie soll mit der geplanten vierten Staffel zu Ende gehen. Das haben Ashley Lyle und Bart Nickerson, die Köpfe hinter "Yellowjackets", angekündigt.