Straßenglätte hat zu einer verheerenden Unfallserie in Nordrhein-Westfalen geführt. Dabei kamen nach aktuellem Stand drei Menschen ums Leben, mindestens elf wurden verletzt.
Bei einer Unfallserie aufgrund von Glätte auf der Autobahn 44 bei Paderborn sind am frühen Morgen drei Menschen ums Leben gekommen und mindestens elf verletzt worden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld. Die Unfallserie ereignete sich demnach zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau im Kreis Paderborn.