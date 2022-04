1 Die Queen wollte mit ihrem 007-Auftritt ihre Familie überraschen. Foto: imago images/i Images

Die Queen begeisterte bei den Olympischen Spielen 2012 mit einem ganz besonderen Auftritt an der Seite von James Bond. Nun kommt heraus, wie streng geheim die Aktion war.















Queen Elizabeth II. (95) hielt ihren gefeierten Auftritt bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2012 in London angeblich streng geheim. Selbst ihre engsten Angehörigen wussten nichts davon. Die Königin stellte als Bedingung für ihren Auftritt mit James-Bond-Star Daniel Craig (54), dass dieser für den Rest der königlichen Familie eine Überraschung werde, wie jetzt herauskam. Auch das damalige Kabinett von David Cameron (55) war offenbar nicht eingeweiht.

Zum zehnten Jahrestag der Olympischen Spiele in London hat BBC Radio 4 laut "Daily Mail" in einer "Reunion"-Sendung einige Geheimnisse enthüllt, darunter auch die Geheimhaltungsklausel der Queen. Sam Hunter, der an der Produktion der Zeremonie mitwirkte, sagte demnach in der Show: "Die Königin hat ihrer Familie nie gesagt, dass sie es tut. Das war eine der Bedingungen, dass sie zustimmt, dabei zu sein." Man könne sogar die erstaunten Gesichter der Familienmitglieder bei der Eröffnungsfeier sehen, wenn die Königin ankommt und ihren Platz einnimmt, meint er.

Millionen vor den Fernsehern

Ein Sketch, der weltweit von mehr als einer Milliarde Fernsehzuschauern gesehen wurde, wurde unmittelbar vor dem Eintreffen der Queen im Olympiastadion gezeigt. Die Zuschauer sahen darin, wie Craigs 007 am Buckingham Palast ankommt und die Queen ihn mit den Worten begrüßte: "Guten Abend, Mr. Bond."

In der letzten Szene des Videos sprangen zwei Stuntleute, die als Queen und Bond verkleidet waren, mit dem Fallschirm aus einem Hubschrauber ins Stadion. Minuten später kam die echte Königin im gleichen Kleid wie die Stuntfrau auf ihrem Platz im Stadion an.

Daniel Craig, der der Monarchin schon einige Male persönlich begegnet ist, sprach vor kurzem bei einem Gastauftritt in der "The Late Show with Stephen Colbert" über den Humor der 95-Jährigen. Queen Elizabeth II. sei "sehr lustig" und wolle "immer Späße machen", so Craig. "Sie will immer Späße über mich machen."