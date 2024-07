Bei Olympia-Event in Paris: Simpel, aber elegant: Charlize Theron begeistert im weißen Minikleid

1 Charlize Theron versprüht im weißen Minikleid Glamour. Foto: imago/ABACAPRESS/Marechal Aurore

Am Tag vor der Eröffnungszeremonie in Paris haben zahlreiche Stars die Spiele eingeläutet. Dabei stach vor allem Hollywoodstar Charlize Theron in einem glamourösen Outfit heraus.











Sport steht bei Olympia zwar im Vordergrund, aber gerade in einer Modehauptstadt wie Paris darf es am Rande auch mal glamourös zugehen: Am Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2024 haben sich bereits zahlreiche Stars in der französischen Hauptstadt zusammengefunden, um die Spiele bei der glamourösen Veranstaltung "Prelude to the Olympics" in der Fondation Louis Vuitton einzuläuten. Unter den Anwesenden war auch Hollywoodstar Charlize Theron (48), die als Co-Host in einem sportlichen, aber glamourösen Minikleid begeisterte.