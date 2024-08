Bei Olympia-Abschlussfeier: Hollywoodstar Tom Cruise seilt in Paris von Stadiondach ab

1 Tom Cruise seilt sich vom Stadiondach ab. Foto: dpa/Martin Meissner

Spektakulärer Stunt à la Hollywood: Bei der Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris hat sich Superstar Tom Cruise am Sonntagabend vom Dach des Stade de France abgeseilt und dabei die Olympische Flagge in Empfang genommen. Nach einem kurzen Lauf durch die Zuschauermenge raste der 62-jährige Hollywood-Star anschließend mit der Fahne auf dem Motorrad durch das nächtliches Paris. Für die symbolische Übergabe des Staffelstabs an Los Angeles hat Cruise demnach auch schon vorab Video-Sequenzen auf beiden Seiten des Atlantiks gedreht.